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Kuraklık nedeniyle su seviyesi düşen göletteki balıklar 'taşıma suyla' kurtarıldı

Kastamonu'nun Devrekani ilçesindeki gölette su seviyesi kuraklık nedeniyle düşünce balıkları kurtarmak için gölete itfaiye ve tankerlerle 450 ton su taşındı.

Özgür Alantor   | 26.12.2020
Kuraklık nedeniyle su seviyesi düşen göletteki balıklar 'taşıma suyla' kurtarıldı Fotoğraf: Özgür Alantor/AA

Kastamonu

Kastamonu'da kuraklık nedeniyle su seviyesi düşen gölete itfaiye ve tankerlerle 450 ton su taşınarak on binlerce balık kurtarıldı.

Devrekani ilçesine bağlı Örenbaşı köyündeki Çiğdem Göleti'nde su seviyesinin düşmesi nedeniyle göletteki balıklar telef olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Balıkların su yüzeyinde görülmesi üzerine geçen hafta yakın bir barajdan tanker ve arazözlerle gölete su taşınmaya başlandı.

Balıklar 450 ton suyun taşınmasıyla kuraklığa bağlı telef olmaktan kurtarıldı.

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta gölette su seviyesinin düşmesi üzerine ilçenin imkanlarını seferber ettiklerini söyledi.

Yakın bir barajdan gölete su taşındığını dile getiren Altıkulaç, "4-5 gün içinde itfaiye araçları, arazözler, tankerlerle gölete 450 ton civarında su takviyesi yaptık. Su azlığından dolayı göletteki balıkların canları tehlikedeydi. Su seviyesinin yükselmesine bağlı olarak oradaki balıklarımızı kurtardık." dedi.

"Bölgede on binlerce balık kurtuldu"

Su taşımanın çözüm olmaması durumunda ikinci bir planlarının daha olduğunu ifade eden Altıkulaç, "Bu yöntemle su seviyesini yükseltemeseydik 'b' planımız vardı. Oradaki balıkları alıp su seviyesinin yeterli olduğu Kulaksızlar Barajı'na nakledecektik. İlçedeki tüm imkanların seferber edilmesiyle su seviyesi yükseldi ve balıkları kurtarmış olduk. Çok mutluyuz. Bölgede on binlerce balık kurtuldu." diye konuştu.

Gölet çevresinde kontrolleri sürdürdüklerini dile getiren Altıkulaç şöyle devam etti:

"Belediye zabıta birimleri ve İlçe Jandarma Komutanlığımızın görevlendirdiği ekipler aracılığıyla günde 2 defa rutin kontrollerimizi yapıyoruz. Su seviyesinin yükselmesi-düşmesi veya su seviyesinin düşmesine bağlı olarak bölgeden balık almaya çalışan kişilerin takibi amacıyla kontrollerimizi sürdürüyoruz."

Bölgenin birkaç gündür az da olsa yağış aldığını belirten Altıkulaç, "İlerleyen günlerde bölgemiz inşallah daha fazla yağış alırsa balıklarımızın hayatı önümüzdeki günlerde de riskte olmayacak." dedi.

Göleti gezmeye gelenlerden Ata Acar ise çocukluğunun bu bölgede geçtiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"1978 yılında buraya gölet yaptılar. Daha sonra gölete balık attılar. Burada güzel balık vardı. 1978'den beri gölette bu kadar suyun azaldığını hiç görmedim. İlk kez bu kadar su çekildi. Belediyemiz buraya su getirince suyun yüzeyinde kalan balıklar canlandı."

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