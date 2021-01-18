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Kuraklık endişesi yaşayan Diyarbakır ve Mardinli çiftçinin yüzü son yağışlarla güldü

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli tarım merkezlerinden Diyarbakır ve Mardin'de sonbaharda beklenen yağışın uzun yıllar ortalamasının altında düşmesiyle kuraklık endişesi yaşayan çiftçiler, son yağmurların ardından rahat bir nefes aldı.

Ahmet Kaplan,Halil İbrahim Sincar   | 18.01.2021
Kuraklık endişesi yaşayan Diyarbakır ve Mardinli çiftçinin yüzü son yağışlarla güldü Fotoğraf: Halil İbrahim Sincar/AA

Diyarbakır

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli tarım kentleri Diyarbakır ve Mardin'de tarımsal üretimde kuraklık endişesi yaşayan çiftçinin yüzünü son dönemde yağan yağmurlar güldürdü.

Ekim sezonunda yağışın olmaması, kasım ve aralık ayında düşen yağışın uzun yıllar ortalamasının altında kalması nedeniyle endişelenen çiftçiler, ocak ayında düşen yağmurlarla umutlandı. Çiftçiler, sezonun bereketli geçmesini diliyor.

"Kuraklık endişemiz kalmadı"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Güneydoğu Anadolu Bölge Temsilcisi Mehmet Cevat Delil, AA muhabirine, geçen senenin çiftçiler için çok bereketli bir yıl olduğunu belirtti.

Kuraklık endişesi yaşayan Diyarbakır ve Mardinli çiftçinin yüzü son yağışlarla güldü

Eylül ve ekim aylarında yağış miktarındaki düşüş nedeniyle ülke genelinde yeni sezona endişeli başladıklarını ifade eden Delil, yağmurların geç yağması nedeniyle tedbir olarak ürün ekimini ilk yağmurun ardından yaptıklarını anlattı.

Delil, "Tohumlarımız ona göre yeşerdi. Geçen yıl hem verim ortalamamız hem de fiyatlarımız çok iyiydi. Buğday, arpa, mercimek, pamuk ve mısırda iyi ürün aldık ve iyi fiyata sattık. İnşallah daha iyi yağış alırız, iyi ve bereketli bir sezon geçiririz. Son yağışlardan dolayı kuraklık endişemiz kalmadı." dedi.

"Şu an tarımsal anlamda herhangi bir kuraklık sıkıntısı yok"

Diyarbakır'da merkez Sur ilçesinin kırsal Kengerli Mahallesi muhtarı Aydın Alakuş da bu yıl tarlasına buğday, arpa ve mercimek ektiğini söyledi.

Geçen sene tarımsal ürünlerin veriminden ve fiyatından memnun kaldıklarını anlatan Alakuş, yeni sezonun iyi geçmesi temennisinde bulundu.

Sezon başında kuraklık endişesi yaşadıklarını fakat bu ay yeteri kadar yağmur yağmasıyla şu an için bir korkularının olmadığını ifade eden Alakuş, "İnşallah bundan sonra bir kuraklık endişesi yaşamayız." diye konuştu.

Çiftçi Faysal Alakuş, son yağışların kendilerini kurtardığını anlatarak, "Şu an tarımsal anlamda herhangi bir kuraklık sıkıntısı yok." ifadesini kullandı.

Mardin'de 40 yıldır çiftçilik yapan İbrahim Aydın da geçen yıl çok iyi yağış düştüğünü, buğday, mercimek ve arpada iyi verim aldıklarını aktardı.

Buğdaydan dekar başına geçen sezon yaklaşık 650 kilogram verim elde ettiği için sevindiğini dile getiren Aydın, ancak ekim ayının yağışsız geçmesinin kendilerini tedirgin ettiğini bildirdi.

Aydın, son yağışların kendilerini sevindirdiğini, hemen ekim yapmaya başladıklarını ifade ederek, "Şu anda bir sıkıntı görünmüyor. İnşallah Allah rahmetini esirgemez, yağış gönderir. Bunun için dua ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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