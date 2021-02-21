Kuraklığın ardından gelen yağışlar tarımsal ürünlere olumlu yansıyacak
İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şaylan, "Su ve tarım yılının meteorolojik ve hidrolojik olarak kurak geçen ilk üç ayının ardından meydana gelen yağışlar, tarımsal ürünlere doğal olarak olumlu yansıyacak ve pozitif olarak etkileyecek." dedi.
İstanbul
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Şaylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020 yılının Ekim, Kasım ve Aralık ayındaki yağışların, Türkiye ortalamasının altında olduğunu söyledi.
2021 yılı Ocak ayında düşen toplam yağışların normal değerlerin üzerinde olduğunu, yani arttığını belirten Şaylan, buna rağmen 4 aylık yağış ortalamasının önceki yıllara göre yüzde 25 daha az olduğunu anlattı.
Şaylan, şubat ayında Türkiye'nin bir çok yerinde kar yağışının meydana geldiğini dile getirerek, şöyle devam etti:
"Kar yağışlarıyla birlikte toprağın üzerinde kar birikti. Bu biriken kar da yavaş yavaş eriyecek. Su havzalarında bulunan kar yavaş yavaş barajları, gölleri, akarsuları ve yeraltı su kaynaklarını destekleyecek. Bu durum topraktaki su miktarını da arttıracak. Yağışlarla birlikte toprağın su içeriği arttı. Martta sıcaklıkların artmasıyla birlikte toprakta bitkinin yetişmesi için yeterli miktarda su oldu. Ama özellikle bitkilerin ihtiyacının artacağı mart, nisan ve mayıs aylarında yağışların olması bitki gelişimi için daha iyi olur. İçinde bulunduğumuz şubat ayında bitkilerin su ihtiyacı az ve Türkiye'nin bir çok yerinde don olayı oluyor. Düşen yağışlar, hem yerüstü ve yeraltı sularını, hem su depolama yapılarımızda biriktirilen suyu, hem de toprakta biriken suyu arttırıyor. Kar olarak düşen yağışlar özellikle ilkbahar aylarında eriyerek su kaynaklarımızı destekleyecektir."
"Düşen yağışların tarımsal ürünlere önemli katkısı olacak"
Suyun tarım ürünlerinin yetişmesinde ve veriminin artmasında önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Şaylan, "Türkiye'de 2020 yılı ekim, kasım ve aralık aylarındaki kuraklığın ardından 2021 yılı ocak ve şubat aylarında düşen yağışlar çok önemli. Su ve tarım yılının meteorolojik ve hidrolojik olarak kurak geçen ilk üç ayının ardından meydana gelen yağmur ve kar şeklinde yağışlar, tarımsal ürünlere doğal olarak olumlu yansıyacak ve pozitif olarak etkileyecek. Kışlık olarak ekilen tahılların su ihtiyacı mart ayından itibaren artmaya başlayacak; yazlık ekilecek ve sulama gerektiren bitkiler için de özellikle barajların, göllerin, akarsuların su seviyesinin artması önemli. Ayrıca kar ile birlikte yeraltı su seviyelerinin artmasının tarımsal ürünlere önemli katkısı olacaktır. " ifadelerini kullandı.
Şaylan, toprak ve tarımsal ürünler için biraz daha yağışın gelmesinin daha iyi olacağını ifade ederek, "Mart ayında bir miktar daha yağışlar artarsa daha sorunsuz bir şekilde tarımsal ürünler ekilir ve verim artabilir." dedi.
Yağışlar artsa da kuraklığın geçtiğinin söylenemeyeceğini dile getiren Prof. Dr. Levent Şaylan, sözlerini şöyle tamamladı:
"Kuraklık önümüzdeki yıllarda problem olarak karşımıza çıkabilir. Bunun yanında, şiddetli yağışlar, sıcak hava dalgaları, fırtınalar, dolu yağışları gibi aşırı hava olayları da karşımıza çıkacak problemlerden bazıları. Bunlarla üreticinin baş etmesinin yolu birleşmesinden geçiyor. Küçük üretici gelecekte bu problemlerle baş etmekte zorlanabilir. Üreticilerin mümkünse tarım sigortası yaptırmasını her zaman öneriyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.