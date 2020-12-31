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Kurak bir yıl geçiren Trakya yeni yılı sağanakla karşılayacak

Meteorolojinin yıllık kuraklık analizine göre, Trakya, yeni yılı sağanakla karşılayacak.

Salih Baran   | 31.12.2020
Kurak bir yıl geçiren Trakya yeni yılı sağanakla karşılayacak

Edirne

Yılı kurak geçiren Trakya, yeni yılı sağanakla karşılayacak.

Meteorolojinin yıllık kuraklık analizine göre kurak bir yıl geçiren Trakya'da son günlerdeki yağışlar özellikle çiftçiye umut oldu.

Analize göre, Edirne'nin çok şiddetli kurak, Kırklareli'nin orta kurak, Tekirdağ'ın şiddetli kurak olarak belirlendiği Trakya'da, yeni yıla sağanakla girilecek.

Hava sıcaklıklarının bölge genelinde bugün en yüksek 15, en düşük 10 derece ölçüleceği belirlenen meteorolojik tahminde, öğleden sonra başlayacak sağanakların aralıklarla salı gününe kadar devam edeceği öngörülüyor.




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