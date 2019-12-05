Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Sepil'in seçimi 'Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü' oldu
Kulüpler Birliği Vakfı ve Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oy kullandı.
İzmir
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Sepil, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde üç fotoğraf için oy kullandı.
Mehmet Sepil, "Haber" kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", "Yaşam" kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" ve "Spor" kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" isimli fotoğraflarına oy verdi.
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