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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğüne personel alımı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 16 sözleşmeli personel alınacak.

Muhammed Boztepe   | 21.08.2020
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğüne personel alımı

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 16 sözleşmeli personel alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular, 24 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde Genel Müdürlüğün internet sitesinde (www.vgm.gov.tr) yayınlanacak "Başvuru Formu" doldurularak elektronik ortamda yapılacak.

Adaylar için, ÖSYM tarafından 2018'de yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olma şartı aranıyor.

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