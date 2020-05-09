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Kültür ve Turizm Bakanlığı genç yetenekleri arıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, genç sazendeleri destekleyerek ulusal ve uluslararası koro repertuvarına yeni eserler kazandırmak amacıyla "Genç Sazendeler İcra Yarışması" ile "Çoksesli Koro Eseri Beste Yarışması" düzenleyecek.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 09.05.2020
Kültür ve Turizm Bakanlığı genç yetenekleri arıyor

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirilecek yarışmaların başvuruları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle çevrim içi olarak kabul edilecek.

Gençleri Türk müziği enstrümanlarının icrasına teşvik etmek üzere düzenlenen "Genç Sazendeler İcra Yarışması"na son başvurular 29 Mayıs’ta alınabilecek.

Bakanlığın, koro repertuvarının zenginleştirilerek gelecek kuşaklara aktarılması hedefiyle gerçekleştireceği "Çoksesli Koro Eseri Beste Yarışması" başvuruları ise 5 Haziran’da sona erecek.

Yarışmaların koşulları

Yarışmalara katılmak isteyenler, başvuru için gerekli olan tüm bilgi ve belgeleri "guzel.sanatlar@ktb.gov.tr" adresinden elektronik posta yoluyla Bakanlığa iletebilecek.

Yarışmalara bizzat ya da posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecek.

Ayrıca başvuru sahiplerinden gönderecekleri elektronik postanın "konu" kısmına katılmak istedikleri yarışmanın adını "4. Genç Sazendeler Yarışması" ya da "4. Çoksesli Koro Eseri Beste Yarışması" şeklinde yazmaları isteniyor.

"Genç Sazendeler Yarışması"na başvuranlardan ise ön eleme için belirlenen ve şartnamede de yer alan eserlerden birinin görsel ve işitsel özellikli kaydını yine elektronik posta ile Bakanlığa iletmeleri bekleniyor.

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