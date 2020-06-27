Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Tatil keyfiniz Türkiye'de güvende
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Bu yeni dönemde sevdiklerinizin mutluluğundan, keyfinizden ödün vermeden tatilinizi gönlünüzce yaşayın diye sizin için her türlü detayı düşündük. Tatil keyfiniz Türkiye'de güvende" mesajı verdi.
Ankara
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter'dan tatile çıkacaklar için alınan önlemleri içeren video paylaştı.
Bu yeni dönemde sevdiklerinizin mutluluğundan, keyfinizden ödün vermeden tatilinizi gönlünüzce yaşayın diye sizin için her türlü detayı düşündük. Tatil keyfiniz Türkiye’de güvende.#YenidenKeşfet pic.twitter.com/FrxYgB7mTb— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) June 27, 2020
Türkiye'nin uluslararası tanıtım mecrası "Go Turkey" üzerinden Türkiye'de ve 17 ülkede dijital platformlarda, ayrıca televizyonlarda kamu spotu olarak yayınlanacak videoda yurt dışından Türkiye'ye gelen bir ailenin havaalanından otele kadar tatilini güvenli bir şekilde yapabileceği gösteriliyor.
Ayrıca tanıtım filminde, ziyaretçilerin tatillerinde Türkiye'de doğa ve tarihi bir arada tecrübe edebileceği de anlatılıyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan videoyu Bakan Ersoy, "Bu yeni dönemde sevdiklerinizin mutluluğundan, keyfinizden ödün vermeden tatilinizi gönlünüzce yaşayın diye sizin için her türlü detayı düşündük. Tatil keyfiniz Türkiye'de güvende." sözleriyle paylaştı.
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