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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: İşçilerimize daha iyiyi sunabilmek adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Her zaman işçi ve emekçilerimize daha iyiyi sunabilmek adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu hepimizin asli sorumluluğudur." dedi.

İsmet Karakaş   | 01.05.2020
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: İşçilerimize daha iyiyi sunabilmek adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz

Ankara

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, işçilerin ve emekçilerin üretimin teminatı olduğunu vurgulayarak "Güçlü, lider ve tam bağımsız Türkiye hedefiyle geleceğe kararlılıkla yürüyen ülkemizin amaçlarına ulaşmasını sağlayacak en önemli faktörlerden biri üretimdir." ifadelerini kullandı.

İşçi haklarının korunmasının, çalışma şartlarının ideal koşul ve imkanlara kavuşturulmasının üretime yapılan yatırım olduğuna işaret eden Ersoy, son yıllarda işçi haklarının güvence altına alınması konusunda ciddi mesafe katedildiğini aktardı.

Ersoy, Türkiye'nin üretim merkezi haline gelmesi konusunda çalışma yapıldığını, bu konuda insan merkezli düşünceyle hareket edildiğini belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Son 18 yıldır, Türkiye'nin her alanda üretim merkezi haline gelmesi için çalışan, bunu yaparken de her şeyin merkezinde insan olduğunun bilinciyle icraatlarında tek bir bireyi hedeflercesine özenli ve detaylı, tüm milletin refah, huzur ve gelişmişliğine etki edecek boyutta büyük, yenilikçi ve özgün düşünen, sarsılmaz bir devlet iradesi ortaya konulmaktadır. Bundan dolayıdır ki aynı süre içerisinde işçi ve emekçimizin haklarının güvence altına alınmasında ve çalışma koşullarının iyileştirilmesinde de ciddi mesafe katedilmiştir."

"1 Mayıs'ı huzurla, güvenle ve kardeşçe kutlamaya devam edeceğiz"

Kovid-19 salgını nedeniyle özveriyle çalışan sağlık personeline şükranlarını sunan Ersoy, şunları kaydetti:

"Her zaman işçi ve emekçilerimize daha iyiyi sunabilmek adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu hepimizin asli sorumluluğudur. Bütün işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarken, dünyanın içinden geçtiği bu istisnai dönemde başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere, milletimize ve ülkemize sundukları hizmete büyük bir özveriyle devam eden herkese en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Her zaman olduğu gibi birlik ve beraberlik içerisinde bu günleri aşacak ve nice 1 Mayıs'ı huzurla, güvenle ve kardeşçe kutlamaya devam edeceğiz."

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