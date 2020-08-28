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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Alman sporcuları Türkiye'ye davet etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Alman golfçüler ile futbol takımlarını yeniden Türkiye'ye davet etti.

Tanju Özkaya   | 28.08.2020
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Alman sporcuları Türkiye'ye davet etti

Ankara

 Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Alman golfçüler ile futbol takımlarını yeniden Türkiye'ye davet etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un Almanya'nın tanınmış siyasi isimleriyle Antalya'da bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamaya göre, Almanya'nın eski başbakanlarından Helmut Kohl'ün uzun yıllar müsteşarlığını yapan Hristiyan Demokrat Partisinin yöneticilerinden Friedhelm Ost ile Sosyal Demokrat Ekonomi Konsey Sözcüsü ve Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti geçmiş dönem Ekonomi Bakanı Ernst Schwanhold ile kahvaltılı gerçekleştirilen buluşmada, iki ülke ilişkilerinin canlandırılması için durum değerlendirmesi yapıldı.

Bakan Ersoy, her yıl Türk-Alman Ekonomi Zirvesi düzenlenmesine ilişkin görüş alışverişinde de bulunulan görüşmede, konuklarına Alman golfçüler ile futbol takımlarını yeniden Türkiye'ye beklediklerini söyledi.



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