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Kulp'taki terör saldırısına ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden 5 köylünün PKK'lı teröristlerce şehit edildiği saldırıyla ilgili olduğu değerlendirilen 5 şüpheli yakalandı.

Aziz Aslan   | 09.04.2020
Kulp'taki terör saldırısına ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden 5 köylünün PKK'lı teröristlerce şehit edildiği saldırıyla ilgili olduğu değerlendirilen 5 şüpheli yakalandı. 

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilçenin Güleç Mahallesi kırsalında dün odun toplamaya giden köylülerin bulunduğu aracın geçişi sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve Sedat Hazar (39), Burhan Tanrıkulu (38), Ahmet Erboğa (32), Alaattin Yıldız (50) ve Hacı Akdeniz'in (50) şehit olduğu saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında saldırıyla ilgili oldukları değerlendirilen 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda şüphelilerden 5'i yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Şüphelilerden bazıları hakkında daha önce "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan işlem başlatıldığı da öğrenildi.

Bir şüphelinin yakalanması için de operasyon sürüyor.


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