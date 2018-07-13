Kudüs direnişinin sembol isminden Ebru Özkan'a destek

KONYA - Savaş Güler

ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasının ardından işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde "gözleri bağlanarak" 20'ye yakın İsrail askeri tarafından gözaltına alınması tüm dünyada tepkiyle karşılanan Kudüs direnişinin sembol ismi 16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi, Büyükşehir Belediyesinin davetiyle geldiği Konya'da AA muhabirine açıklamada bulundu.

Kendi topraklarında yaşayan her Filistinli gibi işgale karşı vatanını korumak istediğini anlatan Fevzi el-Cuneydi, İsrail askerlerince gözaltına alınmasının ise kendisini korkutmadığını söyledi.

ABD'nin haksız ve hukuksuz kararına karşı direniş gösterilerine katılmak üzere arkadaşlarıyla meydanlara çıktıklarını ifade eden Cuneydi, şöyle devam etti:

"Her zaman yaptığımız gibi direnişe katılan arkadaşlarımızla gösteri yapılan alana geldik. Gözaltına alınmam sırasında çekilen bu fotoğraf benim için bir onurdur. O zaman asla bir korku hissetmedim. Çünkü bu topraklar, bizim topraklarımız. Ben bu yoğunluktaki İsrail askerlerini her zaman görüyorum. Bu fotoğraf çok önemli bir şeyi ortaya koyuyor. O da şu; Kim ev sahibi, kim işgalci? Benim ev sahibi olduğum bu fotoğraftan anlaşılıyor. Adeta bir tugayın tüm askeri üzerime gelmiş. Onların işgalci olduğu, beni tutukladıkları, benimse ülkemi savunduğum bu fotoğrafla dile geliyor."

"Özkan'ı tutuklamaları korkaklıklarının tescilidir"

Fevzi el-Cuneydi, Kudüs'e yaptığı ziyaretin ardından 11 Haziran'da Türkiye'ye dönmek için geldiği Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda gözaltına alınan, İsrail askeri mahkemesinin şartlı tahliye kararı sonrası tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Ebru Özkan'ın her zaman yanında olduklarını vurguladı.

Bu olayın, İsrail'in korkaklığının bir işareti olduğuna dikkati çeken Cuneydi, "Bir Türk vatandaşının Kudüs'e gidip ziyaret etmesi sonrasında işgalci İsrail güçleri tarafından tutuklanması, onların korkak olduğunu gösteriyor. İsrail'in Müslüman devletlere vermek istediği mesaj, korkutmak. Özkan'ı tutuklamaları kendi korkaklıklarının bir tescilidir. Ben hiçbir Filistinlinin İsrail askerinden korkmadığı gibi, hiçbir Türk vatandaşının da İsrail'den çekinmediği kanaatindeyim." diye konuştu.

Fevzi el-Cuneydi, İsrail askerlerinin gücünün yalnızca kadın, yaşlı ve çocuklara yettiğini, Özkan'ı tutuklayarak Türkiye halkını korkutmak istediklerini dile getirdi.

"Gelecek nesiller Kudüs sevgisiyle yetişmeli"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin halkına gösterdiği ilgiye ve desteğe teşekkür eden Cuneydi, şunları kaydetti:

"Recep Tayyip Erdoğan, ismiyle müsemma, kendi ülkesine hizmet eden bir başkan. Onlarca yıldır ülkesine hizmet ediyor. Sadece Türkiye'ye hizmet etmekle sınırlı kalmamış, hizmetleri bize de ulaşmıştır. Biz Müslümanız. Filistinliler olarak bizim Türk halkıyla, Türk halkının da bizimle yardımlaşmasının kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Türklerin çocuklarına Kudüs'ten bahsetmelerini, onlara Kudüs'ün önemini anlatmalarını istiyorum. Gelecek nesiller Kudüs sevgisiyle yetişmeli. Her zaman bütün Müslümanların Mescid-i Aksa'da birlikte namaz kılabilmesi için dua ediyorum."

Filistinli 16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasının ardından 7 Aralık 2017'de işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde yaşanan olaylar sırasında "gözleri bağlanarak" 20'ye yakın İsrail askeri tarafından gözaltına alınmıştı.

Kudüs direnişinin sembol ismi haline gelen Cuneydi'nin görüntülerinin basına yansımasının ardından uluslararası camiadan İsrail'e büyük tepki gösterilmişti.