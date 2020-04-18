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Küçükçekmece'de kağıt fabrikasında yangın çıktı

Küçükçekmece'de bir kağıt fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları gece boyunca sürdü.

Gökhan Yılmaz   | 18.04.2020
Küçükçekmece'de kağıt fabrikasında yangın çıktı Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman / AA

İstanbul

Küçükçekmece'de bir kağıt fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları gece boyunca sürdü.

Halkalı Merkez Mahallesi'nde bulunan bir kağıt fabrikasının bahçesinde, atıkların toplandığı alanda dün saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Gün boyu süren söndürme çalışmaları gece de devam etti.

Yangını söndürmek için civardaki itfaiye istasyonlarından su tankları ile takviye yapıldı.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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