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Türkiye

Küçükçekmece'de kağıt fabrikasında çıkan yangın kontrol altında

Küçükçekmece'de bir kağıt fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Gökhan Yılmaz   | 18.04.2020
Küçükçekmece'de kağıt fabrikasında çıkan yangın kontrol altında Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman / AA

İstanbul

Halkalı Merkez Mahallesi'nde bulunan bir kağıt fabrikasının bahçesinde, atıkların toplandığı alanda dün saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangını söndürmek için civardaki itfaiye istasyonlarından su tankları ile takviye yapıldı.

Gece boyu süren söndürme çalışmaları sonucunda yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı. 

Alanda bulunan kağıtların kolay alev alabilir nitelikte olması nedeniyle soğutma çalışmalarının gün boyu süreceği öğrenildi.

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