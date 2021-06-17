Euro
10.36
Dolar
8.62
BIST 100
1,431.31
Altın
1,816.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Küçükçekmece'de kağıt ambalaj fabrikasında yangın çıktı

Küçükçekmece'de kağıt ambalaj fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Hasan Hüseyin Kulaoğlu   | 17.06.2021
Küçükçekmece'de kağıt ambalaj fabrikasında yangın çıktı

İstanbul

Halkalı Merkez Mahallesi Basın Ekspres Caddesi'ndeki kağıt ambalaj fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çok sayıda itfaiye ekibinin yangına müdahalesi devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca, bir günde 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yapıldığını duyurdu
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Aşı merkezlerinde akşam da yoğunluk yaşanıyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Kovid-19'la mücadelede son 24 saatte 1 milyon 447 bin 846 doz aşı uygulandı

Benzer haberler

Küçükçekmece'de kağıt ambalaj fabrikasında yangın çıktı

Küçükçekmece'de kağıt ambalaj fabrikasında yangın çıktı

İzmir'de 4 ayrı noktada çıkan orman yangınlarına ilişkin yakalanan terör örgütü zanlısı tutuklandı

Çekmeköy'deki depo yangını söndürüldü

Hindistan'da Arakanlı Müslümanların kampında çıkan yangında 56 baraka yandı

Hindistan'da Arakanlı Müslümanların kampında çıkan yangında 56 baraka yandı
Başkentte özel bir huzurevinde yangın çıktı

Başkentte özel bir huzurevinde yangın çıktı
Denizli'deki Akdağ tepesinde baba oğul yangına karşı 24 saat nöbet tutuyor

Denizli'deki Akdağ tepesinde baba oğul yangına karşı 24 saat nöbet tutuyor