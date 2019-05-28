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KPSS geç başvuruları için 'son gün' hatırlatması

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı için geç başvurular bugün saat 23.59'da sona erecek.

Burcu Çalık   | 28.05.2019
KPSS geç başvuruları için 'son gün' hatırlatması

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) Twitter hesabından Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı geç başvurularına ilişkin duyuru yapıldı.

Duyuruda, adayların KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı için geç başvurularını, internet aracılığıyla bugün saat 23.59'a kadar yapabileceği kaydedildi.

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