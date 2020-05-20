Euro
7.44
Dolar
6.80
BIST 100
102,371.80
Altın
1,749.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
"23. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni" Ankara Temelli'de bir medikal fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediliyor
logo
Türkiye

Köyün girişini zincirle kapatan muhtar kontrol noktası kurdu

Muş'un Varto ilçesine bağlı İçmeler köyünün muhtarı, yeni tip koronavirüs salgınına karşı zincir çektiği köyün girişinde kontrol noktası oluşturdu.

Yahya Sezgin   | 20.05.2020
Köyün girişini zincirle kapatan muhtar kontrol noktası kurdu Fotoğraf: Yahya Sezgin/AA

Muş

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Muş'un Varto ilçesine bağlı İçmeler köyünün muhtarı Güven Gedik, yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgınına karşı köyün girişini zincirle kapattı.

Giriş çıkış yapmak isteyenlerin ateşini ölçüp uyarılarda bulunan Gedik, yabancıların köye girişine ise müsaade etmiyor.

Özel izinle şehir dışından köye gelenlere 14 gün karantina uygulanarak evden çıkmasına ve başka biriyle temas etmesine izin vermediklerini belirten Gedik, gazetecilere yaptığı açıklamada, köyde yaşlı ve kronik hastalarının fazla olmasından dolayı tedbir almaya çalıştıklarını söyledi.

Başka köyden ve şehir dışından gelen yabancıları köye almadıklarını vurgulayan Gedik, şunları aktardı:

''Köylülerimizin ortak kararıyla köyümüzün girişine zincir çekip kapatarak 'koronadan dolayı köyümüze giriş çıkış yasaktır' pankartımızı astık ve giriş çıkışlarda ateş ölçmeden kimseyi köye sokmuyoruz. Köyümüze başka köyden ve şehir dışından gelen yabancıları almıyoruz. Şehir dışından özel izinle gelen köylülerimize ise 14 gün evden çıkmama şartıyla karantinaya alıyoruz. Türkiye'nin birçok ilinde yaşayan köylülerimiz var gelmek istiyorlar, gelen olursa da kesinlikle 14 gün karantina uyguluyoruz, evlerinden dışarıya çıkmalarına izin vermiyoruz."

Bursa'dan bir ay önce özel izinle köye geldiğini belirten İbrahim Bingöl, "Köyüme geldiğimde muhtarın uyarılarını dikkate alarak kimseyle hiçbir temasta bulunmayarak 14 gün karantinada kalıp kendimi izole ettim. Salgının köyümüze taşınmaması için muhtarımız önlem almış çok yerinde bir karar, çünkü köyümüzde yaşlı ve kronik hasta sayımız çok fazla.'' diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB, Kovid-19 nedeniyle mali kurallarını uygulamayacak
Rusya Başbakanı Mişustin, ülkede Kovid-19 durumunun iyiye gittiğini bildirdi
Yurt dışından gelenlerin 14 günlük izolasyonları artık yurtlarda yapılmayacak
Türkiye genelinde 25 ilde maske takma zorunluluğu getirildi
Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 45 bini aştı

Benzer haberler

Köyün girişini zincirle kapatan muhtar kontrol noktası kurdu

Köyün girişini zincirle kapatan muhtar kontrol noktası kurdu

Muş'ta bir ailenin verdiği iftar yemeğinde 13 kişiye Kovid-19 bulaştı

Muş'un HDP'li Altınova Belediye Başkanı Budak gözaltına alındı

Hemşire çift omuz omuza Kovid-19 hastalarına şifa olmak için çabalıyor

Hemşire çift omuz omuza Kovid-19 hastalarına şifa olmak için çabalıyor
Almanya'dan getirilen 107 Türk vatandaşı Muş'ta yurda yerleştirildi

Almanya'dan getirilen 107 Türk vatandaşı Muş'ta yurda yerleştirildi
Canları pahasına çalışan hemşireler hastalar iyileştikçe moral buluyor

Canları pahasına çalışan hemşireler hastalar iyileştikçe moral buluyor