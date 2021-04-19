Kovid-19'dan hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Sultan Beyza Boyalı'nın cenazesi Konya'da defnedildi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Malatya Doğanşehir Cumhuriyet Savcısı Sultan Beyza Boyalı'nın cenazesi memleketi Konya'da toprağa verildi.
Konya, Malatya
Konya Meram Tıp Fakültesinde hematoloji bölümünde kemoterapi tedavisi gördüğü sırada Kovid-19 nedeniyle alındığı yoğun bakım ünitesinde müdahalelere rağmen dün hayatını kaybeden Boyalı için Hacı Veyis Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de katıldığı törende, Sultan Beyza Boyalı için dua edildi, Konya İl Müftüsü Ali Öge cenaze namazını kıldırdı.
Bakan Gül, Boyalı'nın ailesine baş sağlığı diledi.
Savcı Boyalı'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Üçler Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze törenine, Bakan Gül ile Boyalı'nın yakınlarının yanı sıra Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ve merkez ilçe belediye başkanları katıldı.
Boyalı'nın cenaze törenine katıldıktan sonra, Bakan Gül beraberindeki heyetle Mevlana Müzesi'ne geçti.
Müzeyi gezen Bakan Gül, burada müze ve eserler hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Mesai arkadaşları odasını çiçeklerle süsledi
Malatya Doğanşehir Cumhuriyet Savcısı Boyalı'nın odasını da mesai arkadaşları güllerle donattı.
Doğanşehir Adliyesinde 2019 yılında göreve başlayan Boyalı'nın vefatı, mesai arkadaşlarını üzdü.
Adliye çalışanları tarafından düzenlenen törende Boyalı'nın odasındaki masasına güller bırakıldı, dua edildi.
Doğanşehir Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz Acar, AA muhabirine, Boyalı'nın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Acar, şöyle konuştu:
"2019 yılı haziran ayında Doğanşehir ilçemize cumhuriyet savcısı olarak atanan Boyalı'ya 10 Mart tarihinde memleketi Konya'da lösemi teşhisi konulmuş olup ardından Meram Tıp Fakültesinin hematoloji bölümüne yatışı sağlanmıştır. Yatışı sağlandıktan kısa bir süre sonra ivedilikle kemoterapi tedavisine başlanmış olup 15 Mart'ta da ülkemizde ve dünya çapında yayılan Kovid-19 salgınına yakalanmıştır. 27 Mart'ta entübe olmuştur. Kendisi yaklaşık 2-3 haftadır entübeyle mücadele etmekte olup maalesef bu yaşam mücadelesini kaybetmiş bulunmaktadır.
Ailesine, sevdiklerine, kardeşine ve yine aynı şekilde yargı camiasına başsağlığı diliyorum. Allah mekanını cennet eylesin."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.