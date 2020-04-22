Euro
7.61
Dolar
7.00
BIST 100
98,524.09
Altın
1,698.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yapıyor
logo
Türkiye

Kovid-19'dan 23 günde kurtulan diyabet hastası yaşadıklarını anlattı

İzmir'de, 23 gün boyunca hastanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören diyabet hastası 69 yaşındaki Remzi Gökçen, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Tezcan Ekizler   | 22.04.2020
Kovid-19'dan 23 günde kurtulan diyabet hastası yaşadıklarını anlattı

İzmir

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası, diyabet hastası 69 yaşındaki Remzi Gökçen, evinde rahatsızlanıp ateşi yükselince yakınları tarafından Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesine götürüldü.

Kovid-19 testi "pozitif" çıkan Remzi Gökçen, diyabet rahatsızlığı da bulunduğu için İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İlaç tedavisine başlanan Gökçen, 23 günlük tedavi sürecinin ardından iyileşti. Son testleri de negatif sonuç veren hasta taburcu edildi.

Remzi Gökçen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 hastalığı nedeniyle çok zor günler geçirdiğini, ancak sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Hastalığı ilk başta önemsemediğini belirten Gökçen, "Öksürük yoktu, sadece şiddetli eklem ağrıları ve halsizlik vardı. Hastalığımı soğuk algınlığı zannettim ve doktora başvurmak istemedim. Ateşim yükselince yakınlarım hastaneye götürdü. Kovid-19 olduğumu öğrendiğimde şaşkınlık yaşadım. Diyabet tedavisi de gördüğüm için rahatsızlığım ağır seyretti." diye konuştu.

Tedavi sürecinde sağlık çalışanlarının fedakarlığını bir kez daha gördüğünü vurgulayan Remzi Gökçen, kendisine Çin'den getirilen ilacın uygulandığını dile getirdi.

Şu anda "yeniden doğmuş gibi" hissettiğini vurgulayan Gökçen, "Lütfen bu hastalığı hafife almayın. Herkeste başka bir semptomla belirti veriyor. En küçük şikayetiniz olduğunda hemen hastanelere başvurun." ifadelerini kullandı.

Remzi Gökçen, artık sağlığına daha fazla önem vereceğini de sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 vaka sayısı dünya genelinde 2 milyon 600 bini aştı
Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Kovid-19 kısıtlamarı 28 gün daha uzatıldı
İsrail, Gazze’den gelen örneklere Kovid-19 testini durdurdu
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 25 bini geçti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bu gece itibarıyla 15 bin vatandaşımızı ülkemize getireceğiz

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Rusya Başbakanı Mişustin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Rusya Başbakanı Mişustin ile telefonda görüştü

Kovid-19'dan 23 günde kurtulan diyabet hastası yaşadıklarını anlattı

AB liderleri yarın toplanacak

'Salgın ekonomik olarak en büyük zararı Galatasaray'a verdi'

'Salgın ekonomik olarak en büyük zararı Galatasaray'a verdi'
Türkiye'den gönderilen uçakla Çekya’dan ayrılan öğrenci Fatih Polat yaşadıklarını anlattı

Türkiye'den gönderilen uçakla Çekya’dan ayrılan öğrenci Fatih Polat yaşadıklarını anlattı
Rusya'daki 179 Türk Adana'ya getirildi

Rusya'daki 179 Türk Adana'ya getirildi