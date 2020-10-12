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Türkiye

Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu iyiye gidiyor

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Kovid-19 tanısıyla yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Ayşe Yıldız   | 12.10.2020
Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu iyiye gidiyor

Antalya

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Hastane yetkilileri, Başkan Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisinin devam ettiğini, sağlık durumunda kötüye giden bir durumun bulunmadığını belirtti.

Cihaza bağlı olan Böcek'in, "Uyandırıldığı" haberlerinin gerçeği yansıtmadığı ve şu an için uyandırılmasının söz konusu olmadığı vurgulandı.

Böcek'in sağlık durumunun geçen haftaya göre çok daha iyi olduğu, farklı olarak sadece ECMO cihazından ayrıldı kaydedildi.

36 gündür yoğun bakımda

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

Hastanede takibi yapılan Böcek, sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek'e daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.

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