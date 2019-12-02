Euro
6.33
Dolar
5.75
BIST 100
107,774.00
Altın
1,457.61
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Parti Sözcüsü Öztrak, MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Türkiye tarafından onarılan okulda eğitimin yeniden başlaması dolayısıyla düzenlenen törende konuşuyor Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan iki kişi için arama çalışması başlatıldı
logo
Türkiye

Koruma tedbirleri sayesinde inci kefalinin boyu uzadı, ağırlığı arttı

Van ve Erçek göllerinde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin, alınan önlemler sayesinde hem ağırlığı arttı hem de boyu uzadı.

Emre Ilıkan   | 02.12.2019
Koruma tedbirleri sayesinde inci kefalinin boyu uzadı, ağırlığı arttı

Van

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde neslinin devamını sağlamak için zorlu göç yolculuğuna çıkan inci kefalinin üreme döneminde kaçak yollarla avlanmasını önlemek amacıyla alınan güvenlik önlemlerinin meyvesini vermeye başladığı bildirildi. 

Gölde avlanan balıkların 16-17 santimetre olan boyunun 24-25 santimetreye kadar ulaştığı bildirilen açıklamada, daha önce ortalama 12-14 tanesi bir kilograma denk gelen inci kefalinin son zamanlarda 6-7'ye kadar düştüğü aktarıldı.

İnci kefali avlayan balıkçıların da son yıllarda avlanabilir balık yoğunluğundan memnun olduğu kaydedilen açıklamada, inci kefalinin neslinin devamı için koruma önlemlerinin sürdürüleceği vurgulandı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, eskiye oranla inci kefalinde olumlu farklılıklar gözlendiğini belirterek, "Son yıllarda İl Müdürlüğümüz ekiplerince kolluk kuvvetlerinin desteğiyle alınan sıkı önlemler ve koruma yöntemleri sayesinde balığın av yoğunluğu ve kilosu artmış, boyu da uzamıştır. Bu ekonomik ve ekolojik açıdan önemli bir gelişmeyi gösteriyor." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-Libya anlaşması: Doğu Akdeniz’de jeopolitik denklem değişiyor
GÖRÜŞ - Avrupa'nın şaşkın adamı
Yeni AB Komisyonu’nu yeni sorunlar ve iç çekişmeler bekliyor
Rusya'nın Libya'da artan nüfuzu ABD politikasını değişime zorluyor
Demokratların başkan adaylığı yarışı karışık ve belirsiz

Benzer haberler

Koruma tedbirleri sayesinde inci kefalinin boyu uzadı, ağırlığı arttı

Koruma tedbirleri sayesinde inci kefalinin boyu uzadı, ağırlığı arttı

Teslim olan PKK'lı 2 terörist örgütte yaşadıklarını anlattı

Van'da kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 11 mahalleye ulaşım kapandı

Van'da terör operasyonunda kırsal alanda 2 ton amonyum nitrat bulundu

Van'da terör operasyonunda kırsal alanda 2 ton amonyum nitrat bulundu
Van'da kar ve tipi nedeniyle 28 yerleşim yerinin yolu kapandı

Van'da kar ve tipi nedeniyle 28 yerleşim yerinin yolu kapandı
Teslim olan iki terörist ailelerine kavuştu

Teslim olan iki terörist ailelerine kavuştu