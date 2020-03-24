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Türkiye

Koronavirüsün son bulması için cami hoparlörlerinden ikinci kez dualar yükseldi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce sona ermesi ve hastaların şifa bulması amacıyla yatsı ezanının ardından cami hoparlörlerinden dua edildi.

Sefa Şahin   | 24.03.2020
Koronavirüsün son bulması için cami hoparlörlerinden ikinci kez dualar yükseldi Fotoğraf: Nevzat Yıldırım/AA

Ankara

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın çağrısı üzerine ülke genelindeki 90 bin caminin hoparlörlerinden yatsı ezanının okunmasının ardından koronavirüs salgınının son bulması için ikinci kez dua sesleri yükseldi.

Allah'tan bu zorlu süreçte başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm görevlilerin işlerini daha kolay yapabilmesi niyazında bulunulmasının ardından tekbir ve salavat getirildi.

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