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Koronavirüs nedeniyle kapanan kafelerden televizyon çalan şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapanan kafelerden televizyon çaldığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Ömer Faruk Salman   | 10.04.2020
Koronavirüs nedeniyle kapanan kafelerden televizyon çalan şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, birbirine yakın tarihlerde 3 kafeden televizyon çalınması üzerine çalışma başlattı.

Kapıların aynı yöntemle açıldığını tespit eden ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek şüphelinin kimliğini belirledi.

Ekipler düzenledikleri operasyonla 60 yaşındaki şüpheli Y.Y'yi yakaladı.

Sorgusunda suçunu itiraf ettiği ileri sürülen zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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