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Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulunda konuşuyor İTÜ'de Elaziğ'da meydana gelen depreme ilişkin saha çalışmalarının değerlendirileceği basın toplantısı düzenleniyor
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Türkiye

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında toplandı.

Yeşim Sert Karaaslan   | 31.01.2020
Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Ankara

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. 

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Koronavirüs Bilim Kurulu Bakan Koca başkanlığında bir araya geldi. 

Bakanlıktaki toplantı sonrasında, yeni tip koronavirüs hakkında bakanlığın aldığı tedbirlerle ilgili açıklama yapılması bekleniyor.

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