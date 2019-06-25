Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.57
Dolar
5.76
BIST 100
95,392.55
Altın
1,434.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Kore'de Savaşan Türkler Anıtı'nda anma töreni düzenlendi

Türkiye Muharip Gaziler Derneği tarafından Kore Savaşı'nın 69. yılı dolayısıyla Ankara’daki "Kore'de Savaşan Türkler Anıtı"nda anma töreni düzenlendi.

Muhammed Ali Toruntay   | 25.06.2019
Kore'de Savaşan Türkler Anıtı'nda anma töreni düzenlendi

Ankara

Türkiye Muharip Gaziler Derneği (TÜMGAZİDER) tarafından Kore Savaşı'nın 69. yılı dolayısıyla Ankara’daki "Kore'de Savaşan Türkler Anıtı"nda anma töreni gerçekleştirildi.

Törene, Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Metin Gürak, Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Choi Hong-Ghi, gaziler, Koreli yetkililer ile askeri erkan katıldı.

Anıta çelenklerin konulması ve askeri bandonun iki ülke marşlarını çalmasının ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

TÜMGAZİDER Genel Başkanı Şükrü Tandoğan, törende yaptığı konuşmada, 2. Dünya Savaşı'ndan 5 yıl sonra Kuzey Kore'nin Güney Kore’yi işgal etmesi üzerine Seul'un Birleşmiş Milletlerden "bölge ve dünya barışının tesisi" için yardım talebinde bulunduğunu anımsattı.

BM'nin bu talep karşısında silahlı müdahale kararı alarak üye devletlerden Kore'ye asker gönderilmesini talep ettiğini hatırlatan Tandoğan, "BM'nin müdahalesi, çatışmanın daha da büyümesine ve dünya sathına yayılmasını önlemiştir. Kore Savaşı'nın başlangıcında 343 bin askerden oluşan Birleşmiş Milletler ordusunun mevcudu savaşın sonuna doğru 1 Milyon 985 bin'e ulaşmıştır." diye konuştu.

Türk askerinin oyalama, taarruz ve savunma muharebeleri sayesinde Kore Savaşı'nın kaderinin ve seyrinin değiştiğini ifade eden Tandoğan, "Türk Ordusu 21 Kasım 1950'de taarruza başlayan Çin birliklerini Kunuri'de yavaşlatmış, durdurmuş ve yer yer bozguna uğratarak Birleşmiş Milletlere mensup birliklerin imha olmadan geri çekilmelerini sağlamıştır." ifadelerini kullandı.

Törenin ardından Gazi Orduevi'nde gerçekleştirilen etkinlikte 4. Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri ile Koreli yetkililere plaket takdim edildi ve iki ülkenin yöresel dansları sergilendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mursi’nin ölümü: Batı medyası ahlaki pusulasını yitirdi
Körfez'deki kriz İran'da siyaset alanını daraltıyor
West Point takımı dünyaya karşı
BM’nin Kaşıkçı raporu Türkiye'nin haklılığını ortaya koydu
Suudi Arabistan'ın Çin ve Rusya'yla ilişkileri taktik mi strateji mi

Benzer haberler

Kore'de Savaşan Türkler Anıtı'nda anma töreni düzenlendi

Kore'de Savaşan Türkler Anıtı'nda anma töreni düzenlendi