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Kore Kültür Merkezi Müdürü Dongwoo Cho: Türkiye benim için asıl memleket

Kore Kültür Merkezi Müdürü Dongwoo Cho, "İnsanlar uzun zaman yaşadığı yeri ikinci memleketi olarak tanıtır, Türkiye benim için ikinci memleket değil, 'asıl memleket'." dedi.

Mehmet Şah Yılmaz   | 31.08.2020
Kore Kültür Merkezi Müdürü Dongwoo Cho: Türkiye benim için asıl memleket

Ankara

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği bünyesindeki Kore Kültür Merkezi (KKM) Müdürü Dongwoo Cho, toplamda 16 yıldır görev yaptığı Türkiye'deki görevinin sona ermesinin ardından yaşadıklarını, duygularını ve Türk-Kore arası ilişkilere dair görüşlerini AA muhabirine anlattı.

Türkiye'ye ilk geldiğinde kendini çok rahat hissettiğini belirten Cho, "İlk defa 1993 yılında Türkiye'ye geldim. İlk olarak Güney Kore Dış Ticaret Genel Müdürlüğü görevlisi olarak ülkede bulundum. Geldiğim zamanlarda Türkiye'nin ne kadar önemli bir ülke olduğunu farkettim. Daha sonra Güney Kore'nin ülke uzmanlığı programı kapsamında tekrar Türkiye'ye gelip önce Türkçe öğrendim, ardından ise doktora yaptım." dedi.

Cho, Türkiye'ye birçok defa farklı görevler için geldiğini, 2009'da Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliğinde Kültür ve Eğitim Müsteşarı olarak çalışmaya başladığını kaydederek, "Güney Kore normalde diplomatlara gittikleri ülkelerde 2 artı 1 yıl olmak üzere toplam 3 yıl izin veriyordu ama benim için Türkiye çok özel bir yerdi ve devletimiz benim görev süremin uzamasına izin verdi." ifadesini kullandı.

"Biz aslında aynı coğrafyalarda yaşadık"

Türkiye'de Kore kültürünü tanıttığı süre içinde Türk halkının Kore kültürüne ilgisinin olduğunu farkettiklerini vurgulayan Cho, kültürel bağları güçlendirmek için görev yaptığı süre boyunca çok sayıda etkinlik düzenlediklerini kaydetti.

Cho, iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihsel olarak Orta Asya'ya kadar dayandığını vurgulayarak, "Atalarım aynı bölgede yaşadılar. Biz doğuya doğru göç ederken Türkler ise batıya doğru göç etti. Dillerimiz de birbirine çok yakın. Uzun bir vakit iki halk birbirinden uzak coğrafyalarda yaşadı. Biz aslında aynı coğrafyalarda yaşadık." dedi.

Türk yemeklerini kendi yemeklerine çok yakın buldukların söyleyen Cho, Türkiye'ye turist olarak gelen Korelilerin Türk yemeklerini beğendiğini söyledi.

Göktürkler döneminde atalarının Türklerle beraber Çin'e karşı omuz omuza savaştıklarını kaydeden Cho, 2002 Dünya Kupası'ndan sonra iki ülke vatandaşlarının birbirlerini daha yakından tanıdıklarını belirtti.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler önemli

Cho, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin yeteri kadar gelişmediğini belirterekak, "Ekonomik ilişkiler çok önemli, ekonomik ilişkiler arttıkça, kültür ve siyaset de canlanır, bunu daha da ileriye götürebilir, geliştirebiliriz. Bu ilişkilerin geliştirilmesi için ben de gayret göstereceğim." ifadelerini kullandı.

Ekonomik ilişkiler geliştikçe dünyanın daha da küçüldüğünü vurgulayan Cho, yılda 2 defa toplantı için Kore'ye gittiğini aktardı.

Yakında ülkesine dönecek KKM Müdürü Cho, şunları kaydetti:

"Görev süremin sona ermesiyle eşyalarımı Kore'ye yolladım ama kendimi hala Türkiye'den ayrılıyor gibi hissetmiyorum. Hemen dönecekmişim, toplantı için gidecekmişim gibi hissediyorum. Arkadaşlarıma da döneceğim diyorum. Ben gerçekten iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesini, ilerlemesini istiyorum. Türkiye beni çok güzel misafir etti. Türkiye'de kaldığım zaman diliminde bana yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyorum.

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