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Türkiye

Kore gazisi emekli Kıdemli Yüzbaşı Kamil Celkan, son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'de kaldığı huzurevinde dün 97 yaşında vefat eden Kore gazisi emekli Kıdemli Yüzbaşı Kamil Celkan Kilis'te toprağa verildi.

İzzet Mazı   | 13.04.2020
Kore gazisi emekli Kıdemli Yüzbaşı Kamil Celkan, son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: İzzet Mazı/AA

Kilis

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Celkan'ın cenazesi, vasiyeti üzerine eşinin kabrinin yanına defnedilmek üzere memleketi Kilis'e getirildi.

Kilis Vali Yardımcısı Fehmi Sinan Niyazi ile Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı'nın da katıldığı cenaze namazının ardından Celkan'ın naaşı, Kilis Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

Niyazi ile Celkanlı, tören sonunda aile yakınlarına taziyelerini iletti.

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Kore gazisi emekli Kıdemli Yüzbaşı Kamil Celkan, son yolculuğuna uğurlandı

Kore gazisi emekli Kıdemli Yüzbaşı Kamil Celkan, son yolculuğuna uğurlandı