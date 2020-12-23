Euro
9.31
Dolar
7.64
BIST 100
1,417.66
Altın
1,871.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Lee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Lee Won Ik'ı kabul etti.

Mehmet Tosun   | 23.12.2020
Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Lee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Lee Won Ik'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Lee Won Ik, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Lee ve bazı büyükelçilik mensupları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimin ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 331 bine yaklaştı
ABD Biontech/Pfizer ile 100 milyon doz daha Kovid-19 aşısı almak için anlaşmaya vardı
İtalya'da İngiltere ile teması olmayan bir kişide Kovid-19'un daha bulaşıcı türüne rastlandı
İtalya düzensiz göçmenler dahil herkesi aşılayacak
Kovid-19'dan ölen Denizlili doktorun görev yaptığı mahallede üzüntü hakim

Benzer haberler

Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Lee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Lee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Portekiz Büyükelçisi Leitao, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Slovakya Büyükelçisi Psenica, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Afganistan Büyükelçisi Ramin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Afganistan Büyükelçisi Ramin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefonla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDAPAR Genel Başkanı İshak Sağlam'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDAPAR Genel Başkanı İshak Sağlam'ı kabul etti