Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Lee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Lee Won Ik'ı kabul etti.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Lee Won Ik'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Lee Won Ik, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Lee ve bazı büyükelçilik mensupları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimin ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.