TRABZON

Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Choi Hong-Ghi, Türkiye ve Kore arasındaki ticaretin gelişmesinin yatırımları da artırdığını bildirdi.

Choi ve beraberindeki heyet, Trabzon Valisi Yücel Yavuz'u makamında ziyaret etti. Choi, burada yaptığı konuşmada, Trabzon'u ziyaret etmenin kendisi için önemli olduğunu, burada olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek şöyle konuştu:

"2012 yılında Kore ile Türkiye arasında çeşitli serbest ticaret anlaşmalarının yanında ekonomik ilişkilerin gelişmesi için çeşitli birtakım sözleşmeler yapılmıştır. Bunlar doğrultusunda da iki ülke ilişkilerinin daha da ileriye gideceğini düşünmekteyiz."

Choi, Türkiye'ye yatırım yapan şirket sayısının arttığına dikkati çekerek "Ülkelerimiz arasındaki ticaretin gelişmesi, yatırımları da artırmaktadır. Şu an Türkiye'ye yatırım yapan şirket sayımız 303 civarındadır. Bunların da sayıları gittikçe artmaktadır." dedi.

"İki ülke arasındaki ilişkilerin daha da artacağına inanıyorum"

Trabzon Valisi Yücel Yavuz da iki ülke arasındaki tarihe dayanan dostluk ve ilişkilerin artarak devam ettiğini anlattı.

Her iki ülkenin yöneticileri ve devlet başkanları tarafından ilişkilerin daha da gelişmesi için azami gayret gösterildiğini aktaran Yavuz, şunları söyledi:

"Bu vesileyle şehrimize gelen Büyükelçimizi ileriki günlerde de heyetiyle tekrar Trabzon'da ağırlamak isteriz. Kendilerinin de bahsettikleri üzere Trabzon ve Karadeniz Bölgesi, Türkiye'de çalışkanlığı ve üretkenliğiyle önemli bir yere sahiptir. Ayrıca Kore insanıyla Karadeniz insanın uyumlu yaşam tarzı da mevcuttur. Bu yönüyle iki ülke arasındaki ileriye dönük bağlantıların kurulması aşamasında Büyükelçimizin ilgi ve alakasından ötürü de teşekkür ediyorum."

Yavuz, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin daha da artacağına inandığını vurgulayarak çok güzel gelişmeler olacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali Yavuz ve Büyükelçi Choi birbirlerine çeşitli hediyeler takdim etti.

Muhabir: Meltem Yılmaz