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Köpekleri zehirleyen şüphelilerin serbest bırakılmasına itiraz

Ankara Batıkent'te 16 sokak köpeğini zehirleyerek telef ettikleri öne sürülen 3 şüphelinin adli kontrol şartıyla salıverilmesine savcılık itiraz etti.

Tanju Özkaya,Serdar Açıl,Aykut Karadağ   | 11.04.2019
Köpekleri zehirleyen şüphelilerin serbest bırakılmasına itiraz

Ankara

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, 16 sokak köpeğini zehirleyerek telef ettikleri ileri sürülen 3 zanlı, tutuklama talebiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliğince, Batıkent semtinde sokak köpeklerinin zehirlenerek öldürüldükleri iddialarını soruşturmak üzere oluşturulan ekibin çalışmaları sonucu gözaltına alınan L.Ö, M.D. ve A.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Savcı tarafından sorgulanan şüpheliler, "sahipli hayvanı öldürme" suçundan tutuklanma talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, zanlıları adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Mahkeme salonundan çıkarılan şüphelilere, bir grup hayvansever tepki gösterdi.

Zanlılar, polis gözetiminde adliye binasından çıkarıldı. 

Savcılık itiraz etti

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, 16 sokak köpeğini zehirleyerek telef ettikleri ileri sürülen 3 zanlının "adli kontrol hükümleri" uygulanarak serbest bırakılmasına savcılık itirazda bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliğince, Batıkent semtinde sokak köpeklerinin zehirlenerek öldürüldükleri iddialarını soruşturmak üzere oluşturulan ekibin çalışmaları sonucu gözaltına alınan L.Ö, M.D. ve A.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Savcı tarafından sorgulanan şüpheliler, "sahipli hayvanı öldürme" suçundan tutuklanmaları talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, zanlıları "adli kontrol hükümleri" uygulayarak serbest bıraktı. Bunun üzerine, soruşturmayı yürüten savcı, sulh ceza hakimliğinin bu kararına itiraz etti. 

Şüpheli ifadeleri

Köpekleri zehirledikleri iddia edilen şüphelilerden A.G, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Dükkanımda köpek beslerim. Arkadaşımdan köpeğim için kemik istedim. Kemikler çok olduğu için sokak hayvanlarına verdim. Geçmişim araştırıldığında köpeklere iyi baktığım, onları beslediğim anlaşılacaktır." iddiasında bulundu. 

Şüpheli L.Ö. de hayvansever olduğunu öne sürerek, suçlamaların asılsız olduğunu savundu. 

Benzer bir savunma yapan şüpheli M.D. ise köpeklerin zehirlenmesine neden olduğu ileri sürülen kemikleri, şüpheli A.G'ye verdiğini ifade ederek, "Bunlar zehirli değildi. Suçsuzum, serbest bırakılmayı istiyorum." dedi. 

Ankara'da, önceki gece Batıkent semtindeki Turgut Özal Mahallesi'ne minibüsle gelen kişilerin bıraktıkları tavuk etinden yiyen 16 sokak köpeği telef olmuş, bazıları da veteriner kliniğinde tedavi altına alınmıştı.

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