Köpeğini gezdirmek için karantinayı ihlal eden kişi yurda yerleştirildi
Denizli'de köpeğini gezdirmek gerekçesiyle dışarıya çıkan Kovid-19 hastası, Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtta karantinaya alındı.
Denizli
Denizli'de köpeğini gezdirmek gerekçesiyle dışarıya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası, Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtta karantinaya alındı.
Alınan bilgiye göre, Pamukkale ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesi'nde Kovid-19 testi pozitif çıkan ve ev izolasyonuna alınan kişinin, köpeğiyle dışarıya çıktığı belirlendi.
Polis ekipleri, Kovid-19 hastasını, aynı mahallede köpeğiyle gezinti yaparken yakaladı. Hasta, KYK'ya bağlı yurda yerleştirdi. Köpek de hastanın eşine teslim edildi.
Karantina kuralını ihlal ettiği için 3 bin 150 lira ceza kesilen kişiden, yurt ücretinin de tahsil edileceği öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.