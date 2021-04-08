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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenliyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Genç MÜSİAD tarafından düzenlenen Uluslararası Genç İşadamları Kongresi’ne video konferansla katılıyor. Konya'da eğitim uçuşu sırasında Türk Yıldızları'na ait NF-5 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in cenazesi Trabzon Havalimanı'na getiriliyor.
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Konya'da Türk Yıldızları uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilotun naaşı Trabzon'a uğurlandı

Konya'da eğitim uçuşu sırasında Türk Yıldızları'na ait NF-5 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in cenazesi, Konya'da düzenlenen törenin ardından memleketi Trabzon'a gönderildi.

Savaş Güler   | 08.04.2021
Konya'da Türk Yıldızları uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilotun naaşı Trabzon'a uğurlandı Fotoğraf: Savaş Güler / AA

Konya

Konya Askeri Terminali'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen törende, şehit Gençcelep'in Türk bayrağına sarılı tabutu, alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak ambulansa konulan şehit Gençcelep'in naaşı, memleketi Trabzon'a uğurlandı.

Şehidin eşi Nurcan, çocukları Kaan ve Kayra ile annesi Nuray, babası Mehmet Gençcelep tören sırasında gözyaşı döktü.

Şehit yakınları da törenin ardından, naaşın götürüldüğü Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla, Trabzon'a gitti.

Törene, Konya Valisi Vahdettin Özkan, yetkililer, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile askeri erkan ve polisler katıldı.

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