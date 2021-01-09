Euro
9.03
Dolar
7.38
BIST 100
1,540.61
Altın
1,848.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Endonezya’da Sriwijaya Havayolları’na ait yolcu uçağı ile irtibatın kesildiği bildirildi.
logo
Türkiye

Konya'da kuruyan göl yatağındaki yanan toprak şaşırtıyor

Konya'nın ilçesinde yıllar önce kuruyan göl yatağında toprağın içten içe yandığını gören mahalleli, merak ile tedirginliği bir arada yaşıyor.

Abdullah Doğan   | 09.01.2021
Konya'da kuruyan göl yatağındaki yanan toprak şaşırtıyor Fotoğraf: Abdullah Doğan/AA

Konya

Konya'nın Karapınar ilçesinde yıllar önce kuruyan göl yatağında toprağın içten içe yanması, mahalleliyi şaşırttı.

Kayalı Mahallesi yakınındaki göl yatağında yer yer dumanları fark eden vatandaşlardan Durmuş Akkuz, çobanlar tarafından ateş yakıldığını düşünüp dumanları takip etti.

Toprağın içten içe yandığını görünce büyük şaşkınlık yaşayan Akkuz, gördüklerini cep telefonu kamerasıyla kaydedip yetkililere ihbarda bulundu.

Yıllardır çobanların ateş yaktığını zannediyormuş

Mahalle Muhtarı Muharrem Güdal, AA muhabirine, AFAD ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu, yanmanın metan gazı kaynaklı olduğunun tahmin edildiği yönünde bilgi aldıklarını söyledi.

AFAD ekiplerinin, sıcaklığı belirli bir alanda tespit ettiğini anlatan Güdal, şunları kaydetti:

"Köye doğru bu sıcaklık düşüyor. Çok büyük bir tehlike arz etmediğini söylediler. İncelemeler sürecek. Suların çekilmesine bağlı oluşan metan gazının oksijenle reaksiyonu ile yanmanın meydana gelebileceği yönünde öngörüde bulundular. Şu anda büyük bir tehlike görülmüyor ancak insanların fazla yaklaştırılmaması yönünde tavsiyede bulundular. Mahallede duyan buraya geliyor. Duyuruda bulunacağız. İnsanları buraya yaklaştırmayacağız."

Daha önce böyle bir olayla karşılaşmadığını belirten Güdal, "Burası eski göl yatağı. 15-20 yıl öncesine kadar bu alan suyla doluydu. Daha sonra çökmeler ve yer yer derin yarıklar oluşmaya başladı. Burada yıllardır dumanlar görüyorduk ancak çobanların ısınmak için ateş yaktığını düşünüyorduk. Meğer burası kendi kendine yanıyormuş. Dün fark ettik. Toprağa el değemiyorsunuz, alevleri görüyoruz." diye konuştu.

Çocuklarıyla, yanan toprağı görmeye geldi

Bölgeye çocuklarıyla gelen çiftçi Nuri Peker ise uzun yıllardır yer yer dumanları gördüklerini ancak toprağın içten içe yanacağını tahmin etmediklerini söyledi.

Önceki akşam duyduğunda evinin de yakın olması nedeniyle büyük tedirginlik yaşadığını anlatan Peker, "Daha önce böyle bir şey görmedim. Toprağı elime aldım, çok sıcaktı. Çocuklarım da meraklandı, heyecanlandı. Tehlikeli ama görmek istedik. Sabaha kadar da tereddütlü yattım. Ne olduğunu bilmiyorduk." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19 aşısı olanların sayısı 500 bini geçti
Almanya'da günlük Kovid-19 vaka ve ölü sayıları 'yüksek' seviyede seyretmeye devam ediyor
Filyasyon ekipleri karla kaplı dağ köylerinde salgının izini sürüyor
Kovid-19'dan ölenlerin defin işlemleri virüse karşı alınan önlemlerle yapılıyor
'72 saat hiç kesilmeyen baş ağrısı ile yaşadım'

Benzer haberler

Konya'da kuruyan göl yatağındaki yanan toprak şaşırtıyor

Konya'da kuruyan göl yatağındaki yanan toprak şaşırtıyor