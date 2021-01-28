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Konya'da evde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk alevlerin arasından kurtarıldı

Konya'nın Karatay ilçesinde müstakil evde çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, 3 yaşındaki çocuğu alevlerin arasından kurtardı.

Savaş Güler   | 28.01.2021
Konya'da evde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk alevlerin arasından kurtarıldı

Konya

Doğanlar Mahallesi Perçemli Sokak'taki evde sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.

Yangına müdahalede bulunan itfaiye ekiplerince 3 yaşındaki çocuk alevlerin arasından kurtarıldı.

Yaralı çocuk 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırıldı.

Söndürme çalışmalarını sürdüren ekipler, evde olduğu belirtilen anne Hülya Yürür'e ulaşmak için büyük çaba harcıyor.

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