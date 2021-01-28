Konya'da evde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk alevlerin arasından kurtarıldı
Konya'nın Karatay ilçesinde müstakil evde çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, 3 yaşındaki çocuğu alevlerin arasından kurtardı.
Konya
Doğanlar Mahallesi Perçemli Sokak'taki evde sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.
Yangına müdahalede bulunan itfaiye ekiplerince 3 yaşındaki çocuk alevlerin arasından kurtarıldı.
Yaralı çocuk 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırıldı.
Söndürme çalışmalarını sürdüren ekipler, evde olduğu belirtilen anne Hülya Yürür'e ulaşmak için büyük çaba harcıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.