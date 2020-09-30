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Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, Azerbaycan bayrağı renklerine büründü

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarının ardından, Selçuklu Belediyesince, Azerbaycan bayrağı Konya Tropikal Kelebek Bahçesine yansıtıldı.

Melike Keskin   | 30.09.2020
Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, Azerbaycan bayrağı renklerine büründü

Konya

Konya Selçuklu Belediyesince, sosyal medya hesaplarında, Azerbaycan Bayrağı yansıtılmış Tropikal Kelebek Bahçesi fotoğrafı "Safımız belli olsun" notuyla paylaşıldı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, konuya ilişkin, "Kardeş ülke Azerbaycan, Ermenilerin saldırılarına karşı sessiz kalmayarak karşılık vermiştir. Ülke olarak Azerbaycan’ın yanındayız. Selçuklu Belediyesi olarak onlara destek olduğumuzu göstermek, onlara moral vermek amacıyla Tropikal Kelebek Bahçemize Azerbaycan bayrağını yansıttık. 15 Temmuz’u yaşadığımız gün Azerbaycanlı kardeşlerimizin bize destek verdiği gibi biz de onların bu sancılı sürecinde en büyük destekçileriyiz.” şeklinde konuştu.

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