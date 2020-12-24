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Konya STK Platformundan İstanbul'daki Şeb-i Arus töreninde Kur'an-ı Kerim'in Türkçe okunmasına tepki

Konya STK Platformu, "17 Aralık'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla düzenlenen ve temel değerlerimiz, inançlarımız ve kimliğimize doğrudan saldırı niteliğindeki şaklabanlıkları kabullenmemiz mümkün değildir." açıklamasında bulundu.

Abdullah Doğan   | 24.12.2020
Konya STK Platformundan İstanbul'daki Şeb-i Arus töreninde Kur'an-ı Kerim'in Türkçe okunmasına tepki

Konya

Konya STK Platformu, İstanbul'daki Şeb-i Arus töreninde Kur'an-ı Kerim'in Türkçe okunmasına yazılı açıklamayla tepki gösterdi.

Konya STK Platformundan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) düzenlediği Şeb-i Arus töreninde sergilenen gayriislami tavır ve hareketlerin dikkatten kaçmadığı belirtildi.

Söz konusu törende sergilenen tavırların topluma hakaretin ötesinde olduğuna işaret edilen açıklamada, "17 Aralık'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla düzenlenen ve temel değerlerimiz, inançlarımız ve kimliğimize doğrudan saldırı niteliğindeki şaklabanlıkları kabullenmemiz mümkün değildir." ifadesine yer verildi.

"Masum bir girişim olmadığı açıkça belli"

Hazreti Mevlana'nın, "Sağ olduğum müddetçe, Kur'an'ın kölesi, bendesiyim. Ben, Muhammed Muhtar'ın yolunun tozuyum. Benim sözümden, bundan başkasını bir kimse naklederse ben ondan da bizarım, onun sözünden de." mesajına yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu toplantı ve muhteviyatını şiddetle kınıyoruz. Toplantıda sergilenen tek parti dönemi alışkanlıkları ile Kuran'ın ve ibadetlerimizin aslından koparılarak güya Türkçeleştirilmesi provasını da not ediyoruz. Masum bir girişim olmadığı açıkça belli olan jakoben zihniyetin tezahürü bu teşebbüs, milletin maşeri vicdanında yer bulmayacağı gibi biz sivil toplum kuruluşlarının duruşuyla da akamete uğratılacaktır. Bir yerel yönetim biriminin halkından, milletinden bu kadar kopuk olması sonucunda gündemimizi işgal eden zihniyeti ve müsebbiplerini kınıyor, milletimizi bu yöndeki sapıklıkları teline davet ediyoruz. Başta bizlere, Konya'ya emanet edilen mirasın savunucusu olacağımızı ilan eder, Konya STK Platformu olarak gerekli tepkiyi vereceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."

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Konya STK Platformundan İstanbul'daki Şeb-i Arus töreninde Kur'an-ı Kerim'in Türkçe okunmasına tepki