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Konya merkezli 5 ilde FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

Konya merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltı kararı bulunan 11 şüpheliden 6'sı yakalandı.

Melike Keskin   | 06.07.2020
Konya merkezli 5 ilde FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

Konya

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen 11 eski askeri öğrenci hakkında soruşturma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya merkezli 5 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerinde bulunamayan zanlıların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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