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Konya-Antalya kara yolunda ulaşıma kar engeli

Seydişehir-Antalya kara yolu, Alacabel mevkisinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç geçişlerine kapatıldı.

Kadriye Coşkun   | 24.03.2021
Konya-Antalya kara yolunda ulaşıma kar engeli Fotoğraf: Kadriye Coşkun/AA

Konya

Konya'yı Antalya'ya bağlayan kara yolunun 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde, kar yağışı etkisini sürdürüyor.


Konya genelinde dün gece başlayan kar yağışı, trafikte aksamalara neden oldu.

Seydişehir-Antalya kara yolunun Alacabel mevkisinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı, fırtına ve tipi nedeniyle görüş mesafesi sıfıra düştü.

Marangozlar Kavşağı'ndaki polis uygulama noktasında araçların geçişine izin verilmedi. Araçlar, akaryakıt istasyonları ve dinlenme tesislerinde bekletiliyor.

Karayolları ekipleri, kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak, yolu ulaşıma açmaya çalışıyor.

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