Konya-Antalya kara yolunda ulaşıma kar engeli
Seydişehir-Antalya kara yolu, Alacabel mevkisinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç geçişlerine kapatıldı.
Konya
Konya'yı Antalya'ya bağlayan kara yolunun 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde, kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Konya genelinde dün gece başlayan kar yağışı, trafikte aksamalara neden oldu.
Seydişehir-Antalya kara yolunun Alacabel mevkisinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı, fırtına ve tipi nedeniyle görüş mesafesi sıfıra düştü.
Marangozlar Kavşağı'ndaki polis uygulama noktasında araçların geçişine izin verilmedi. Araçlar, akaryakıt istasyonları ve dinlenme tesislerinde bekletiliyor.
Karayolları ekipleri, kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak, yolu ulaşıma açmaya çalışıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.