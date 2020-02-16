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Komandolar vatandaşların okuduğu Fetih Suresi eşliğinde sınıra gitti

Türk Silahlı Kuvvetlerince komando, mühimmat ve askeri araçların yer aldığı konvoy, sınır birliklerine sevk edildi. 100'ün üzerindeki askeri araçların sınır mahallesinden geçişi sırasında vatandaşlar hoparlörden Fetih Suresi'ni okudu.

Cem Genco,Hilmi Tunahan Karakaya   | 16.02.2020
Komandolar vatandaşların okuduğu Fetih Suresi eşliğinde sınıra gitti Fotoğraf: Cem Genco / AA

Hatay

Türk Silahlı Kuvvetlerince komando, mühimmat ve askeri araçların yer aldığı konvoy, sınır birliklerine sevk edildi.

                    

Türkiye'deki farklı birliklerden takviye amacıyla Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gönderilen ve ilçedeki birliklerde bekletilen komandolar, hazırlıklarını tamamladı.

Güvenlik önlemleri altında 100'ün üzerindeki komando, mühimmat, askeri araç, sinyal kesici ve zırhlı askeri ambulansların da yer aldığı konvoy, sınır birliklerine gönderildi.

Askeri araçların sınır mahallesinden geçişi sırasında, vatandaşlar hoparlörden Fetih Suresi'ni okudu.

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