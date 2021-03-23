Kocaeli'de yük gemisinde 3 ton 860 kilogram esrar ele geçirildi
Kocaeli'de polis ekiplerince gümrüklü alandaki yük gemisine düzenlenen operasyonda 3 ton 860 kilogram toz esrar ile yaklaşık 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Kocaeli
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrüklü alandaki bir gemiye operasyon düzenledi.
Operasyonda, bir konteynere gizlenen 119 çuval içinde 3 ton 860 kilogram toz esrar ile yaklaşık 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Yurt dışından getirilen ve yurt dışına çıkarılmaya çalışılan uyuşturucu maddenin, karton rulolarla gizlendiği ve moloz kalıntısı süsü verilmeye çalışıldığı öğrenildi.
Dedektör köpeklerin koku almasını önlemek için de bazı çuvallara nane yerleştirildiği tespit edildi.
Hakkari'de kamyonetin yakıt deposuna gizlenmiş 21 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, yakıt deposuna gizlenmiş 21 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, Yüksekova ilçesinde polis uygulama noktasında durdurulan kamyonette yapılan aramada, yakıt deposuna gizlenmiş 21 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan sürücü, işlemleri için emniyete götürüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.