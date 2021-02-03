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Kocaeli'de fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangında 2 kişi yaralandı.

Esmer Geçal   | 03.02.2021
Kocaeli'de fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor Fotoğraf: Esmer Geçal/AA

Kocaeli

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi'nde bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri hemen müdahaleye başladı.

Dumanı ilçenin birçok noktasından görülebilen yangın nedeniyle zaman zaman patlamalar yaşanıyor.

Yangında yaralanan 2 çalışan ise sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alabilmek için çalışmasını sürdürüyor.

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