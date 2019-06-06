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Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bir depoda çıkan meydana gelen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor
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Türkiye

Kocaeli'de depo yangını

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir lojistik depoda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Şahin Oktay,Metin Girgin   | 06.06.2019
Kocaeli'de depo yangını

Kocaeli

Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde çevresinde fabrikalar bulunan bir lojistik depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

Alevlerin çevredeki fabrikalara sıçramaması için önlem alan itfaiye ekipleri, zaman zaman patlama sesleri de duyulan yangına güçlükle müdahalede bulunuyor. 

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