Euro
8.70
Dolar
7.36
BIST 100
1,098.47
Altın
1,915.81
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Kocaeli'de başlatılan projeyle Ermeni iddialarının asılsızlığı dünyaya anlatılacak

Başlatılacak projeyle, Ermeni çetelerinin ve Ermenistan'ın yaptığı katliamlar ile ilgili İngilizce, Rusça ve Türkçe kısa filmler yapılacağı ve çeşitli mecralar ile bunların sosyal medya üzerinden yayınlanacağı bildirildi.

Kadir Yıldız   | 26.08.2020
Kocaeli'de başlatılan projeyle Ermeni iddialarının asılsızlığı dünyaya anlatılacak Ermenilerin Erzurum'un Yeşilyayla köyünde mart 1918'de yaptığı katliama ait toplu mezar ortaya çıkarıldı. (AA arşiv)

Kocaeli

Kocaeli Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evi Derneğince hayata geçirilen "Asılsız Ermeni İftiralarına Açıklık Getirme Projesi"yle 1915 Ermeni iddialarının asılsızlığı ile Ermenistan'ın Dağlık Karabağ ve Hocalı'da yaptıkları dünyaya aktarılacak.

İçişleri Bakanlığına da sunulan projenin İzmit ilçesindeki Kocaeli Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evi Derneğinde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Bilal Dündar, Ermenistan'la ilgili kamuoyunun iyi aydınlatılması gerektiğini söyledi.

Geçmişini bilmeyenin geleceğini de bilemeyeceğini vurgulayan Dündar, sivil toplum kuruluşlarına bu anlamda önemli görevler düştüğünü kaydetti.

Dündar, yaptıkları yayınlarla kamuoyuna bilgi aktardıklarını dile getirerek, "31 Aralık Dünya Azerbaycanlılar Dayanışma Günü'nde o birlik beraberliği artırmak için çalışma yürüteceğiz. Ermeni yalanlarını tamamen deşifre etmek için toplum olarak daha uyanık olup çalışmaya devam edeceğiz. Projeyle Türk ve dünya kamuoyunda kurulacak internet sitesi vasıtasıyla İngilizce ve Türkçe olarak asılsız Ermeni iddialarına yanıt verilecek. Kurulacak sosyal medya hesaplarıyla Türkiye'nin tezleri duyurulacak ve bunlar gençlere aktarılacak." diye konuştu.

"Ermenistan'ın yaptığı katliamları anlatan İngilizce, Rusça ve Türkçe kısa filmler yapılacak"

Türkiye'nin tarihi arşivlerini açtığını ve aynı şekilde Ermenistan'ı da buna davet ettiğini aktaran Dündar, Ermenistan'ın tarihi arşivlerini yalanları ortaya çıkacağı için açmadığını bildirdi.

Dündar, Ermeni çetelerin Anadolu'da yaptığı katliamları gösteren sergiler yapılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Projeyle Ermeni çetelerinin ve Ermenistan'ın yaptığı katliamları anlatan İngilizce, Rusça ve Türkçe kısa filmler yapılacak ve çeşitli mecralar ile sosyal medya üzerinden yayınlanacak. Ermeni ordusunun ve çetelerinin yaptıkları katliamları konu alan, belge ve bilgilerin de değerlendirileceği bir konferans düzenlenecek. Konferansa dalında uzman bilim insanlarıyla yurt dışından uzmanları da davet etmeyi düşünüyoruz. Ermeni çetelerinin yaptığı katliamları anlatan İngilizce ve Türkçe kitaplar basılarak dağıtılacak."

Dündar, proje koordinatörü Alptekin Cevherli'nin bu konuda önemli çalışmalar yaptığını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da Kovid-19 önlemleri karşıtı protesto yasaklandı
İran Turizm Bakanı: Kovid-19 nedeniyle ülkede turist sayısı sıfıra yaklaştı
İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 21 bini aştı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 24 milyon 70 bini geçti
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 970 bini geçti

Benzer haberler

Kocaeli'de başlatılan projeyle Ermeni iddialarının asılsızlığı dünyaya anlatılacak

Kocaeli'de başlatılan projeyle Ermeni iddialarının asılsızlığı dünyaya anlatılacak

Kocaeli'de sanayici, kapasite kullanım oranındaki artıştan memnun

Prof. Dr. Dursun'un mezarından alınan toprak Van'da kaza yaptığı alana bırakıldı

FETÖ şüphelisi sunucu adliyeye sevk edildi

FETÖ şüphelisi sunucu adliyeye sevk edildi
Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Kocaeli'deki mezarı başında anıldı

Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Kocaeli'deki mezarı başında anıldı
Erdoğan sevgisi 112 yaşındaki 'Güllü nine'yi parti üyesi yaptı

Erdoğan sevgisi 112 yaşındaki 'Güllü nine'yi parti üyesi yaptı