Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 9 gözaltı
Kocaeli merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı.
Kocaeli
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün TSK yapılanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerince Kocaeli, İzmir ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 1 muvazzaf üsteğmen ve 1 muvazzaf astsubay ile 7 eski askeri okul öğrencisi gözaltına alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.