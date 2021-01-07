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Kobani olaylarına ilişkin Demirtaş’ın da aralarında olduğu 108 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

Kobani olaylarına ilişkin eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş’ın da aralarında olduğu 108 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Cemil Murat Budak   | 07.01.2021
Kobani olaylarına ilişkin Demirtaş’ın da aralarında olduğu 108 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

Ankara

Kobani olaylarına ilişkin eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş’ın da aralarında olduğu 108 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

İddianamede 108 sanık hakkında 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

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