Kobani olaylarına ilişkin Demirtaş’ın da aralarında olduğu 108 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
Kobani olaylarına ilişkin eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş’ın da aralarında olduğu 108 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.
Ankara
Kobani olaylarına ilişkin eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş’ın da aralarında olduğu 108 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.
İddianamede 108 sanık hakkında 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
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