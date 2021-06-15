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Koaceli'de yağış sonrası oluşan çamurlu su denizin rengini değiştirdi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, yağış sonrası dereden İzmit Körfezi'ne akan çamurlu su, denizin bir kısmını kahverengiye boyadı.

Fahri Haner,Şahin Oktay   | 15.06.2021
Koaceli'de yağış sonrası oluşan çamurlu su denizin rengini değiştirdi Fotoğraf: Fahri Haner/AA

Kocaeli

Kentte etkili olan yağışın ardından Beyoğlu Deresi'nden akan yağmur suyunun döküldüğü Kavaklı sahilinde denizin rengi değişti.


Sahilde yürüyüş yapan bazı vatandaşlar, bir kısmı kahverengiye dönüşen denizi izledi.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre, kentte yağışlı havanın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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