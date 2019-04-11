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'Kleopatra Koyu' gelişme planına yürütmeyi durdurma kararı

Antalya 3. İdare Mahkemesi, "Kleopatra Koyu" ile ilgili hazırlanan "Tekirova Tabiat Parkı Gelişme Planı"nın yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Levent Kişi   | 11.04.2019
'Kleopatra Koyu' gelişme planına yürütmeyi durdurma kararı

Antalya

Antalya'da "Kleopatra Koyu" olarak bilinen Mehmet Ali Bükü'ne yönelik hazırlanan "Tekirova Tabiat Parkı Gelişme Planı"nın yürütmesi Antalya 3. İdare Mahkemesi tarafından durduruldu.

Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tekirova Tabiat Parkı Gelişme Planı"nın kamu yararına, planlama ilke ve esaslarına uygun olmadığı iddiası ile yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle bölgede yaşayan bazı vatandaşlar, Mimarlar Odası Antalya Şubesi ve Antalya Barosu olarak dava açtıklarını söyledi.

Açılan dava kapsamında, 21 Şubat'ta yapılan bilirkişi heyeti incelemesi sonrası raporun mahkemeye sunulduğunu belirten Balkan, davaya bakan Antalya 3. İdare Mahkemesinin de bilirkişi raporu doğrultusunda planın yürütmesinin durdurulmasına karar verdiğini bildirdi.

Balkan, mahkemenin, "Alanın yapılaşmaya açılmasında kamu yararı açısından vazgeçilmez ve kesin bir zorunluluk bulunmadığı" kararı verdiğine işaret etti.

"Yapılaşmanın bitki örtüsüne, orman yapısına ve biyolojik çeşitliliğe zarar vereceği, dolayısıyla planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığı" sonucuna varan mahkemenin tesis edilen işlemde hukuka ve kamu yararına uyarlık bulunmadığına hükmettiğini aktaran Balkan, mahkemenin yürütmenin durdurulması kararının gerekçeleri doğrultusunda "Tekirova Tabiat Parkı Gelişme Planı"nın iptaline karar verilerek yapılaşmanın önüne geçilmesini istediklerini kaydetti.



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