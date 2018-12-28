'Klasör silah sayıldı' haberine ilişkin başsavcılıktan açıklama

İZMİR

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından, bazı basın yayın organlarında yer alan "Klasör silah sayıldı, avukat cezaevine alınmadı" haberine ilişkin, adı geçen avukat hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "Klasör silah sayıldı, avukat cezaevine alınmadı" şeklinde yayınlanan haberlerle ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek açısından açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Ceza infaz kurumlarına girişte herkesin tabi olduğu kuralların bulunduğu hatırlatılan açıklamada, bu kuralların ilgili kanun, yönetmelik ve tüzüklerle net olarak belirlendiği kaydedildi.

Haberde adı geçen avukat Abdi Yaşar'ın, 24 Aralık'ta İzmir 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna gelerek, müvekkili ile görüşmek istediği anımsatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Adı geçen şahsın yanında getirdiği büyük klasörün içinde ve çevresinde bıçak büyüklüğünde kalın metallerin bulunması ve güvenlik gerekçesiyle kendisine, belgelerini koyabileceği ve içerisinde metal olmayan başka bir klasör verilmiştir. Kendisine ait dosyanın da çıkışta verileceği söylenmiştir. Ancak avukat ısrarla kesici ve yaralayıcı alet olarak kullanılabilecek metallerin olduğu dosyayı ceza infaz kurumuna sokmak istemiştir. Kurum personelinin, kendisine, güvenlik nedeniyle ilgili dosyayı içeriye alamayacaklarını belirtmelerine karşın, 'Ben bu klasörü her türlü içeriye sokarım.' diyerek tepki göstermiştir. Dolayısıyla basın ve yayın organlarında çıkan gerçeğe tamamen aykırı ve maksatlı bu ithamlar iftiradan öteye geçmemektedir. Adı geçen avukat hakkında ilgili kurum müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."

Muhabir: Yusuf Şahbaz