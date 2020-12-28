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Klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir çeşitli rahatsızlıklardan dolayı tedavi gören ve dün akşam saatlerinde vefat eden 90 yaşındaki klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı son yolculuğuna uğurlandı.

Musa Alcan   | 28.12.2020
Klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: İslam Yakut - Anadolu Ajansı

İstanbul

Yaklaşık 1,5 yıldır kalp ve astım rahatsızlığından dolayı hastanede tedavi gören sanatçının cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'na getirildi.

Daha sonra sevenleri ve yakınlarının omuzlarında kabri başına taşınan Kandıralı'nın cenaze namazı kılındı.

Sanatçının naaşı, dualar ve Kur'an'ı Kerim tilaveti eşliğinde defnedildi.

Cenaze töreni sırasında sanatçının yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

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