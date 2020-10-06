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KKTC Başbakanı Tatar: Perşembe sabahı Kapalı Maraş sahilinden istifade etmeye başlanılacak

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, perşembe sabah saatlerinde Kapalı Maraş'ın sahilinden istifade etmeye başlanılacağını açıkladı.

Ali İhsan Çam   | 06.10.2020
KKTC Başbakanı Tatar: Perşembe sabahı Kapalı Maraş sahilinden istifade etmeye başlanılacak Fotoğraf: Ali Balıkçı/AA

Ankara

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, perşembe sabah saatlerinde Kapalı Maraş'ın sahilinden istifade etmeye başlanılacağını açıkladı. 

Tatar, "Maraş meselesini her türlü siyasi rekabetin ve tartışmanın üzerinde milli bir dava olarak görüyoruz." dedi.

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